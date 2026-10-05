Sabato 3 ottobre 2027 l’Associazione Storia Viola ha organizzato una festa in onore di Claudio Merlo, grande ex calciatore della Fiorentina negli anni sessanta e settanta. La festa si è svolta per celebrare l’ottantesimo compleanno di Claudio, che in realtà “cadeva” il 7 luglio scorso; tuttavia, per vari motivi, l’evento è stato posticipato alla data sopra indicata. Teatro della festa è stato il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ove, nella sala ristorante, si è tenuto un pranzo durante il quale i molti ex compagni di squadra del festeggiato presenti hanno preso la parola per ricordare simpatici aneddoti del tempo che fu.

Per primi hanno parlato i Campioni d’Italia 1968-1969, e quindi, nell’ordine, Bandoni, Esposito, Cencetti, Chiarugi, Massimiliano Ferrante (figlio di Ugo Ferrante) e Gianluca Brizi (figlio di Giuseppe Brizi); poi, a seguire, i compagni di squadra di Claudio negli anni successivi, quali Boranga, Berni, Pellegrini, Piccinetti, Florio, Roggi, Guerini, Desolati, e Casarsa. Graditissima è stata la presenza di Gino Salica, già Presidente della Fiorentina ed amico dell’Associazione, che non ha voluto mancare all’evento.

Al taglio della torta, si è levata al cielo la classica canzoncina di auguri per il festeggiato, al quale l’Associazione ha consegnato un bellissimo dono, espressione di tutta la carriera di Claudio. La bella giornata si è conclusa con il commosso ringraziamento di Claudio, visibilmente emozionato, al quale l’Associazione Storia Viola ha promesso di organizzare in grande stile anche la festa dei novanta anni …….