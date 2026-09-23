L'ex estremo difensore viola è pronto a tornare in bianconero dopo il grave infortunio di Grabara
VIDEO VN - Spalletti su Carpanesi: “Sempre grande affetto, specialmente per me”
L’ex portiere della Fiorentina Neto è pronto a vestire di nuovo la maglia della Juventus. Dopo il brutto infortunio al crociato subito da Grabara, la società bianconera ha deciso di muoversi subito sul mercato degli svincolati, chiudendo l'accordo per un contratto annuale con l'estremo difensore brasiliano classe '89.
A darne notizia è l'esperto di mercato Gianluca di Marzio che parla di accordo virtualmente chiuso. Per lui si tratta di un ritorno a Torino a nove anni di distanza dall'addio nel 2017.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Pochi punti ma xG da Europa. I numeri che fanno ben sperare la Fiorentina
Esclusive
De Gea è ancora al top in Serie A: così Grosso lo esponeva, così Vanoli lo esalta
Ex viola
La parabola di Castrovilli: dalla maglia numero 10 al presente da svincolato
Radio e tv
Amoruso: "Modulo? Schiererei un 4-2-4. Vanoli adesso ha un compito preciso"
Radio e tv
R. Galli: "Perché Torreira potrebbe ancora tornare a Firenze. Sosta utile per studiare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti