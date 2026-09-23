L'ex estremo difensore viola è pronto a tornare in bianconero dopo il grave infortunio di Grabara

Redazione VN
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L’ex portiere della Fiorentina Neto è pronto a vestire di nuovo la maglia della Juventus. Dopo il brutto infortunio al crociato subito da Grabara, la società bianconera ha deciso di muoversi subito sul mercato degli svincolati, chiudendo l'accordo per un contratto annuale con l'estremo difensore brasiliano classe '89.

A darne notizia è l'esperto di mercato Gianluca di Marzio che parla di accordo virtualmente chiuso. Per lui si tratta di un ritorno a Torino a nove anni di distanza dall'addio nel 2017.

Trasmissione Filo Diretto su Jtv con Norberto Murara Neto

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