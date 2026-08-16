Inizia subito col botto la stagione di Manor Solomon. L'ala ex Fiorentina ha scelto di rimanere in Inghilterra, scendendo di categoria. La sua firma è stato un bel colpo del West Ham, come confermato subito dal campo. All'esordio in maglia Hammers, Solomon ha timbrato il cartellino, al minuto 78.

Il suo gol sembrava aver chiuso il match con il Burnley, sul punteggio di 0-2. Un match fra due retrocesse, con il West Ham di Espirito Santo che però si è fatto rimontare sul 2-2 finale, con la doppietta di Flemming. Un ottimo inizio per l'israeliano, anche se gli Hammers devono ancora carburare