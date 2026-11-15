A quasi due anni dal drammatico malore accusato il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove ha ritrovato il campo in Championship con la maglia del Watford e porta ora la sua storia sul grande schermo con il docufilm «In un battito». Intervistato dall'Adnkronos, l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina ha ripercorso il percorso psicologico affrontato dopo l'arresto cardiaco.

Il racconto cinematografico e il lavoro sul trauma

Passare dal rettangolo verde al set cinematografico ha permesso al calciatore di elaborare il vuoto lasciato dalla lontananza forzata dal pallone:

Rivedersi sullo schermo fa un certo effetto. È stata un'esperienza bella e stimolante, che mi lascia l'eredità di centotrenta ore di riprese condensate in novanta minuti più recupero. Lavorare davanti e dietro la macchina da presa ha cambiato anche il mio modo di guardare il cinema: volevo raccontare un percorso intimo, fatto di salite e discese, accelerazioni e brusche frenate, con tutte le emozioni che l'incertezza porta con sé. Il mio obiettivo è far capire al pubblico, in particolare ai ragazzi, che chiedere aiuto e affidarsi a dei professionisti per superare un trauma è un diritto e un dovere. Personalmente, questo progetto mi ha aiutato a riempire un vuoto e a darmi una direzione prima di tornare a giocare.

Il centrocampista ha poi ricordato la totale assenza di memoria legata agli istanti dell'accaduto al Franchi:

Non conservo alcun ricordo di quei minuti: ho avvertito solo un leggero capogiro e mi sono risvegliato direttamente in ospedale. Proprio per questa ragione ho intrapreso un percorso con uno psicoterapeuta: per superare lo shock ho dovuto in qualche modo riviverlo.

A causa dei rigidi protocolli medico-sportivi italiani, l'impianto del defibrillatore sottocutaneo ha impedito a Bove di proseguire la carriera in Serie A, spingendolo a ripartire dall'Inghilterra:

In realtà non ho scelto di tornare in campo: non avevo alternative, perché dentro di me sapevo che avrebbe vinto il rimorso se non ci avessi almeno provato. Il via libera è arrivato dopo accertamenti clinici approfonditi. Il fatto che i regolamenti inglesi consentano l'attività agonistica con il defibrillatore non significa affatto che manchi la sicurezza.

Il legame con l'Italia e il presente a Londra

In chiusura, una riflessione sul presente al Watford e sulla possibilità di rivederlo un giorno nel nostro campionato:

Voglio essere chiaro: ho sempre avuto il desiderio di fare un'esperienza all'estero, magari proprio nell'area di Londra, e oggi sono sereno per ciò che il destino mi ha riservato. Resto comunque aggiornato su tutto ciò che accade in Italia e, qualora in futuro si creassero le condizioni per rientrare, farei certamente le mie valutazioni. Magari succederà tra qualche anno, ma adesso la mia priorità è godermi pienamente questa avventura in Inghilterra.