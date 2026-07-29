Sembrava destinato a lasciare il Torino durante questa sessione di mercato, ma l’estate di Cristiano Biraghi sta prendendo una piega decisamente diversa. L’ex capitano della Fiorentina, infatti, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella nuova squadra guidata da Ignazio Abate.

Nonostante un ingaggio da circa 1,7 milioni di euro netti a stagione e i 34 anni compiuti, fattori che sembravano indirizzarlo verso la cessione, Biraghi sta convincendo il nuovo allenatore granata. L’idea tattica di Abate è chiara: se il laterale non ha più la continuità fisica per coprire tutta la fascia come quinto di centrocampo, può invece diventare una preziosa risorsa come braccetto sinistro in una difesa a tre. Soluzione già provata, senza grandi risultati, da Raffaele Palladino negli ultimi 6 mesi di Biraghiin viola.

Una soluzione che garantirebbe al Torino un mancino naturale in un reparto composto prevalentemente da difensori di piede destro, come Comert, Comuzzo, Ismajli e Coco.