Yohan Benalouane sulla sua esperienza a Firenze e sulla sfida contro l'Atalanta

Redazione VN
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Il doppio ex Yohan Benalouane, intervistato da TuttoAtalanta, ha parlato della sfida di stasera tra Fiorentina e Atalanta. Le sue parole:

Sarri è un tecnico di altissimo livello, ma ha bisogno di tempo. Sono convinto che continuerà a far vincere l'Atalanta.

Fiorentina

Firenze è una bella piazza, ma per me è stato un periodo molto difficile. Mi sono infortunato già durante il primo allenamento e ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico per un'ernia del disco. Non riuscivo più a camminare e, per mesi, sono state dette tante cose non vere sulle mie condizioni fisiche. In momenti come quelli devi stringere i denti, guardare avanti e concentrarti sul passo successivo. Quando sei un professionista, la forza mentale è fondamentale.
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Fiorentina-Atalanta

Sarà una partita difficile, ma sono convinto che vinceremo 1-3. Forza Atalanta!

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