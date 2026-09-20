Serata a forti tinte viola al Braglia. Il Modena ha battuto 2-1 l’Empoli in rimonta, trascinato da alcuni protagonisti con un passato alla Fiorentina. A dare il via alla rimonta è stato Andrea Belotti, entrato nella ripresa e subito decisivo con una splendida rovesciata per l’1-1: per il “Gallo” è anche il ritorno al gol dopo oltre un anno.

Il sorpasso è arrivato poi con Ambrosino, bravo a sfruttare una punizione battuta da Alessandro Bianco, altro ex viola. A sorridere è anche Daniele Galloppa, che dopo gli anni nel settore giovanile della Fiorentina e la parentesi ad interim in prima squadra sta guidando il Modena: con questo successo i gialloblù salgono al quarto posto in Serie B.