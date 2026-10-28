Il Modena di Daniele Galloppa è tra le sorprese di questa Serie B, con un Belotti in grandissima forma

Redazione VN
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Il Modena ha iniziato la propria stagione di Serie B in modo fantastico. Daniele Galloppa si sta dimostrando un tecnico preparato anche tra i grandi, e la squadra sogna in grande. Ieri dopo la vittoria a Vicenza, il Modena è secondo in Serie B. Il protagonista dei Canarini è però Andrea Belotti, che in questo momento sembra una macchina fuori serie in B, avendo segnato 6 gol in 6 gare, di cui 5 consecutivi. Il Modena non vuole più nascondersi, anche grazie ai due ex viola.

Galloppa

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