L'ex portiere della Fiorentina, Michele Cerofolini, prolunga il suo contratto con il Bari

Redazione VN
Fagioli

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L'ex portiere della Fiorentina, Michele Cerofolini, ha conquistato il Bari con le sue prestazioni. Ieri, a poche ore dalla vittoria per 3-0 contro l'Altamura, il club biancorosso ha annunciato il rinnovo di contratto:

SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il portiere Michele Cerofolini alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2030. Avanti insieme 'Cero'!
Bologna FC v Frosinone Calcio - Serie A TIM

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