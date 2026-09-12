L'ex portiere della Fiorentina, Michele Cerofolini, prolunga il suo contratto con il Bari
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L'ex portiere della Fiorentina, Michele Cerofolini, ha conquistato il Bari con le sue prestazioni. Ieri, a poche ore dalla vittoria per 3-0 contro l'Altamura, il club biancorosso ha annunciato il rinnovo di contratto:
SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il portiere Michele Cerofolini alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2030. Avanti insieme 'Cero'!
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