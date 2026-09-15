Giancarlo Antognoni ha parlato di quando ha rifiutato Juventus e Roma per rimanere alla Fiorentina
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Giancarlo Antognoni, intervistato a La Verità, ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera. Le sue parole:
Incontrai Gianni Agnelli, allora proprietario della Juventus, nella hall dell'albergo durante la finale che io non giocai. Mi disse che ero l'unico giocatore ad aver rifiutato la Juventus. Successe durante il Mondiale in Argentina: il presidente viola mi chiamò per parlarmi di questa possibilità, ma tra me e la Fiorentina c’era un rapporto talmente forte che non presi in considerazione l’idea.
Non solo Juve, anche la Roma ha provato a comprare Giancarlo Antognoni quando c'era Dino Viola come presidente:
Mi invitò a casa sua a mangiare insieme a mia moglie. In quel periodo a Firenze stava cambiando la proprietà e i Pontello volevano costruire una Fiorentina più competitiva. Gli dissi: "Presidente, rimango a Firenze". Tra l’altro mia moglie è romana ed era più intenzionata lei di me. Viola mi fece una bella offerta, compreso un attico in piazza di Spagna.
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