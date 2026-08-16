Dopo Galatasaray ed Aston Villa, un altro club esterno potrebbe decidere di puntare su Nicolò Zaniolo

Redazione VN
Vinciguerra via Bellini V100LA

Vinciguerra: "Lo stadio di Via Bellini 100 anni dopo"

Dopo un inizio di mercato travagliato, Nicolò Zaniolo e l'Udinese sembrano destinati a proseguire insieme. L'ultima stagione ha comunque riacceso i riflettori sull'ex Fiorentina. L'Ajax avrebbe messo gli occhi proprio su Zaniolo. I lanceri devono sostituire Mika Godts, volato verso Parigi per 55 milioni. In queste ore gli olandesi, come scrive Tuttomercatoweb.com, avrebbero iniziato ad informarsi per l'attaccante.

Zaniolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti