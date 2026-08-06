Amatucci ritrova la Fiorentina da avversario con il Deportivo: "Nessuna rivalsa, Firenze è casa mia. Questa Viola può fare bene".
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In vista del match fra Fiorentina e Deportivo la Coruna, Lorenzo Amatucci, passato proprio agli spagnoli nel corso di quest'estate, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com:
Le mie prime sensazioni sono molto positive. Mi sono ambientato bene, ho trovato dei compagni fantastici e tutti, insieme al mister e allo staff, mi hanno fatto sentire subito accolto. Sfidare la Fiorentina? Sarà davvero emozionante. Mi sarebbe piaciuto essere confermato in viola, perché Firenze e la Fiorentina per me sono casa. Sono cresciuto lì, la mia famiglia e i miei amici vivono lì. È una piazza che sento dentro. Però nel calcio non sempre le cose vanno come vorresti. Bisogna sapersi adattare e io non ho alcuno spirito di rivalsa. Sono felice del percorso che sto facendo e guardo avanti. Ricordo più bello? Sicuramente l'esordio in Serie A contro l'Inter. È stata un'emozione enorme, sia per me sia per la mia famiglia. Ma porto dentro anche tutte le amicizie che ho costruito in quegli anni. Alla fine sono i rapporti umani che restano e, per certi versi, valgono anche più di tante vittorie sul campo. Che Fiorentina sarà? Secondo me può fare molto bene. Ha fatto un mercato sorprendente, prendendo giocatori di livello. Credo che questo possa essere un anno importante per la Fiorentina. C'è un allenatore con idee chiare e tanta personalità come Fabio Grosso, e la rosa ha qualità. Un calciatore gigliato che mi piace? Su tutti, dico Nicolò Fagioli: non lo conosco personalmente, ma come centrocampista mi ha sempre incantato
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