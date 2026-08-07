Matteo Ruggeri, ex obiettivo della Fiorentina, è a un passo dall'Aston Villa: accordo con il giocatore, restano gli ultimi dettagli con l'Atlético Madrid.
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Matteo Ruggeri è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Aston Villa. A riportarlo è Fabrizio Romano, secondo cui l'esterno italiano ha già dato il proprio via libera al trasferimento in Premier League.
L'operazione è ormai alle battute finali: restano da definire gli ultimi dettagli tra l'Atlético Madrid e il club inglese, prima di procedere con visite mediche e firme. Ruggeri era stato accostato anche alla Fiorentina, quando il suo nome era finito nella lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra viola. Ora, però, il suo futuro sembra essere in Inghilterra.
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