L'allenatore Guido Pagliuca ha rassegnato le proprie dimissioni, lasciando così la panchina dell'Empoli dopo appena cinque giornate in cui aveva raccolto 6 punti. Pur con alcuni sprazzi positivi, la formazione toscana ha mostrato diverse criticità, faticando soprattutto in trasferta.

L'Empoli deve correre ai ripari per trovare un sostituto Il prossimo impegno ufficiale in calendario offre comunque un margine di tempo per riorganizzarsi: l'Empoli tornerà in campo al Castellani il prossimo 10 ottobre per la delicata sfida casalinga contro il Palermo. Tra i possibili nomi c'è quello di Matteo Andreoletti.