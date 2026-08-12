In una sessione di calciomercato particolarmente vivace per il settore giovanile della Fiorentina, segnata dalle tante uscite tra i campioni d'Italia Primavera (alcuni a titolo definitivo, altri in prestito), emerge un curioso retroscena di mercato. Protagonista è Mirko Elia, trasferitosi di recente al Bari con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A rivelare i dettagli della trattativa è stato Pierpaolo Marino, direttore generale del club pugliese, intervenuto in conferenza stampa durante la presentazione dei nuovi acquisti biancorossi: "La Fiorentina non voleva che Elia si trasferisse qui, preferiva mandarlo a Ravenna. Il ragazzo però ha rifiutato la destinazione romagnola e ha insistito fermamente per venire a Bari, mettendo la Fiorentina nelle condizioni di accontentarlo. Devo ringraziare Salvatore e anche Stefano Mauri per il buon esito dell'operazione". Una presa di posizione decisa da parte del giovane calciatore viola, determinato a misurarsi con la piazza pugliese.