L'ex attaccante e campione del mondo francese, Christophe Dugarry, contro Roberto De Zerbi

Redazione VN
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L'ex attaccante e campione del mondo francese, Christophe Dugarry, ha rivolto forti critiche nei confronti del tecnico italiano Roberto De Zerbi. Le sue parole a “Rothen s'enflamme” su RMC:

Ha firmato un contratto di cinque anni: quella che ha fatto è una vera e propria rapina, senza nemmeno bisogno di indossare la maschera. È incredibile. Non ho mai capito quale sia davvero il suo livello. Mi dicono che abbia fatto bene a Brighton, Sassuolo e in altri club, ma per me non rappresenta ancora una garanzia assoluta per allenare le grandi squadre. Ha avuto la sua occasione. Per il momento, però, sta facendo fatica a coglierla.
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