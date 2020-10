Italia U21, due azzurrini positivi al Covid: gara rinviata e rischio quarantena per Cutrone

Come riportato da l’ANSA, da poco è arrivata la comunicazione ufficiale del rinvio della gara tra Islanda e Italia Under 21. La sfida era in programma oggi alle ore 17.00 a Reykjavik. Positivi al Covid due giocatori azzurri ed un membro dello staff, due asintomatici ed uno sintomatico. Crescono dubbi sulla sicurezza, e l’utilità, delle gare internazionali in un periodo assai complicato. Situazione in evoluzione ma c’è chi ipotizza un periodo di quarantena per tutta la comitiva azzurra, compreso il viola Patrick Cutrone, queste le norme islandesi. La burocrazia è al lavoro per trovare una soluzione. A rischio la presenza dell’ex Milan contro lo Spezia?