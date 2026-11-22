L'allenatore del Tottenham in un'intervista a Canal+ si confida riguardo il suo futuro
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In un'intervista a Canal+, l'allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi parla del suo futuro e del fatto che non si tecnico per ancora molti anni, questo nonostante il contratto con gli Spurs scada nel 2029:
Non penso di continuare a fare l'allenatore per ancora tanti altri anni. Chi fa questo mestiere mette il calcio al centro della propria vita, ma nella vita, appunto, non c'è e non ci deve essere solo il calcio. Amo questo sport e per me è un sogno essere arrivato ad allenare a questi livelli, ma, ecco, non mi ci vedo ancora per molto. Il momento dell'addio ancora non è arrivato, ma un giorno arriverà e potrebbe essere presto. Voglio restare me stesso e poter guardare le persone negli occhi, specie quando sbaglio. La cosa più importante non sono i trofei vinti ma la traccia umana che lasci.
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