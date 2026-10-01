Tante le idee del patron del Napoli per rendere più appetibile il prodotto Serie A
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Presente ad un evento a Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lancia varie proposte per cercare di rendere più appetibile il nostro campionato ed il calcio più in generale (parole raccolte da Calcio e Finanza):
Quando sono entrato nel calcio, ne sapevo ben poco. Ma sapevo scegliere le persone, mettere insieme competenze diverse, tenere sotto controllo un investimento. Questo me lo aveva insegnato il cinema. Dobbiamo seguire l'esempio degli americani, loro sì che sanno che lo sport è competizione, certo, ma anche spettacolo. Vorrei una Lega Serie A capace di creare valore e che mi faccia valere di più il Napoli, come fanno l'NBA o l'NFL. E' la nostra Serie A che deve valere di più. E poi dobbiamo riavvicinare i giovanissimi a questo sport, avere il coraggio di rinnovare il "prodotto calcio" sotto ogni punto di vista. A cominciare dal gioco, dalla durata della partita, dalle interruzioni. Non esistono regole sacre soltanto perché ci sono da cento anni. Ad esempio, l'intervallo: quindici minuti. Ma perché non possiamo accorciarlo, o perfino eliminarlo? Chi è allo stadio vive l'atmosfera, sta insieme agli altri, aspetta. Ma il ragazzino a casa? Gli fermi l la partita per un quarto d'ora e pensi che rimanga lì ad aspettarti? Prende il telefonino, torna alla PlayStation, trova qualcos'altro da fare. E poi tu ricominci il secondo tempo. Ma lui nel frattempo è andato via. I gol se li guarda dopo, negli highlights. Dobbiamo porci il problema.
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