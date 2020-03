Coppa Italia, ipotesi clamorosa: la finale slitta ad agosto?

Il calendario del campionato italiano è finito nel caos per la serie di rinvii delle ultime settimane seguiti dall’annullamento anche delle semifinali di ritorno di Coppa Italia previste tra martedì e mercoledì. Stando a quanto riporta Repubblica, il sovraffollamento degli impegni potrebbe portare addirittura allo slittamento della finale di Coppa Italia ad agosto, considerando che a giugno sono in programma gli Europei e non sono disponibili più date in questa stagione.