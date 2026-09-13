Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola

Colpaccio per il Sassuolo dell'ex viola Alberto Aquilani, che si impone al Mapei Stadium 3-2 contro la Juventus di Luciano Spalletti in una partita al cardiopalma. Grande prova quella dei neroverdi che, dopo il gol di Sebastiano Esposito ed il pareggio bianconero all'82' ad opera di Zhegrova, sono riusciti all'89' a ritornare avanti con Bowie, salvo poi farsi recuperare ancora una volta da Zhegrova. Partita che sembrava indirizzata verso il pareggio, ma allo scadere è arrivato infine il gol di Adzic ha sancire il 3-2 finale in favore dei padroni di casa.