Chiesa sr.: “Il Natale di Fede? Al C.S. per il brutto infortunio”. E sul rapporto con Commisso…

Tra gli ospiti della giornata dedicata al centenario del Figline, Enrico Chiesa ha avuto modo di parlare anche di suo figlio Federico. Queste le parole raccolte dai nostri inviati: “Il Natale di Federico? A lavorare al centro sportivo per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Non è partito, è rimasto per allenarsi e recuperare da questo brutto infortunio. Ci auguriamo possa farlo il prima possibile. E’ un peccato, ma l’importante è che si possa mettere a disposizione della squadra il prima possibile.

Commisso? L’incontro è stato piacevolissimo, è una persona eccezionale. C’è stata subito una grande empatia tra noi due, sono rimasto veramente contento. Alla fine dell’incontro ci siamo abbracciati, così come ho fatto con Daniele (Pradè, ndr) e Joe (Barone, ndr). C’è un bellissimo rapporto, questa è la cosa bella. Nel calcio non è mai facile, speriamo che vada tutto nel miglior modo possibile.

Campionato della Fiorentina? Non si possono tirare le somme a metà stagione, ci auguriamo da tifosi della Fiorentina che la squadra possa risalire la china. Ha i mezzi e le potenzialità per farlo, l’importante è star tranquilli e avere un certo equilibrio. Sono sicuro che le cose torneranno come prima”.