Paura durante Tromso-Bodo Glimt, quando a tribuna del settore ospiti ha improvvisamente ceduto
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Attimi di paura in Norvegia, durante la sfida di campionato tra Tromso e Bodo Glimt. I tifosi ospiti stavano saltando nel settore a loro dedicato, quando ad un certo punto la tribuna ha ceduto. Il portiere del Bodo Haikin si è accorto di tutto, e la partita è stata immediatamente sospesa. Secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe 5 le persone cadute dopo il cedimento, ed una è stata trasportata in ospedale con alcune fratture. Naturalmente i soccorsi sono stati agevolati dagli stessi tifosi, che hanno lasciato spazio all'ambulanza.
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