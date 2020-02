Buffon chiarisce la gaffe con il tifoso cinese: “Era una domanda simpatica, lo rifarei”

Gianluigi Buffon si è confidato con Le Iene, spiegando la tanto discussa gaffe che lo aveva coinvolto nel post gara di San Siro contro l’Inter:

È una battuta che rifarei, era una domanda simpatica per creare empatia. A San Siro ci sono sempre un sacco di tifosi cinesi, lui era da solo e in un angolino. Ho voluto lanciare un segnale in un momento in cui c’è tanta intolleranza.