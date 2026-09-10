L'ex Fiorentina Behrami parla dell'atmosfera ad Anfield, a detta sua non così calda

Redazione VN
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Valon Behrami, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a RSI Sport dell'atmosfera di Anfield, casa del Liverpool:

Parlano tutti di questa atmosfera ad Anfield ma io boh, non l'ho mai percepita più di tanto. Cantano all'inizio e dopo... in Italia trovi 15 stadi con un calore maggiore. Catania? E' più calda, 100%. Ne parlano sempre perché c'è sta canzone all'inizio ma io non ho mai provato niente. Si sentono i brividi? Sì, ma quelli di freddo, perché fa sempre freddo lì.
Valon Behrami

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