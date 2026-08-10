Colpo Benevento prima della Fiorentina in Coppa Italia: ufficiale l'arrivo dell'attaccante David Okereke dalla Cremonese.
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Il Benevento si rinforza in vista della sfida di venerdì contro la Fiorentina in Coppa Italia. I campani hanno infatti annunciato l'ingaggio di David Okereke, reduce dall'esperienza con la Cremonese:
Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l'attaccante David Chidozie Okereke per le sue prestazioni sportive. Il calciatore classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione di prolungamento automatica fino al 30/06/2029.
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