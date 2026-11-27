Il tecnico dell'Udinese Zanetti presenta la sfida contro la Fiorentina: il momento dei bianconeri, l'assenza di Davis e le ambizioni in casa.
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Paolo Zanetti, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma sabato alle 12:30 al Bluenergy Stadium. Il tecnico bianconero ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi anche sulla possibile assenza di uno dei suoi uomini più importanti.
Voglio innanzitutto ringraziare i nostri tifosi, che hanno riconosciuto l'impegno della squadra e capito che i ragazzi hanno dato tutto. Alla fine è arrivato un pareggio, ma la prestazione è stata positiva. Sentire la vicinanza dell'ambiente è un aspetto molto importante. Ho sempre spiegato ai giocatori che dobbiamo essere noi, attraverso quanto facciamo in campo, a coinvolgere il pubblico. Durante questa settimana ci siamo concentrati sugli aspetti che devono caratterizzarci: mentalità, compattezza e capacità di affrontare insieme le difficoltà. A Bologna ho percepito dalla panchina un atteggiamento e un'energia completamente diversi rispetto alla gara di Venezia. Dobbiamo ripartire da qui, senza disperdere quanto costruito. Abbiamo vissuto giorni di lavoro particolarmente intensi, ma tutto è proceduto senza particolari problemi. Sono un allenatore vecchio stampo e considero le partite casalinghe qualcosa di speciale: è tra le mura amiche che dobbiamo costruire i nostri traguardi. Il pubblico deve rappresentare un valore aggiunto e darci una spinta. Domenica avremo l'occasione di confermare le indicazioni positive emerse nell'ultima uscita. La priorità sarà offrire un'altra prestazione convincente.
Non possiamo dipendere soltanto da Davis
Davis rappresenta una pedina molto importante per noi, così come altri componenti della rosa, ma non possiamo legare il nostro rendimento alla sua presenza. Dobbiamo trovare le soluzioni per affrontare anche le assenze, perché nel corso della stagione potremmo dover fare a meno di altri elementi importanti. Abbiamo in gruppo ragazzi che finora hanno trovato poco spazio, ma possiedono qualità e margini di crescita notevoli. Alcuni giovani hanno potenzialità persino superiori a quelle di chi attualmente parte titolare, ma devono ancora completare il proprio percorso. Hanno davanti prospettive interessanti, ma sarà il campo a stabilire quando arriverà il momento di ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Quella contro la Fiorentina sarà una sfida molto complicata. I viola stanno attraversando un periodo difficile e, proprio come noi, hanno una grande necessità di conquistare punti. Dovremo affrontare la partita con la stessa modestia e disponibilità al sacrificio mostrate domenica scorsa, aggiungendo qualcosa in più. Siamo consapevoli che da parecchio tempo non riusciamo a vincere davanti al nostro pubblico e che anche i successi ottenuti in casa sono arrivati con qualche difficoltà. Il mio obiettivo è cambiare al più presto questa tendenza.
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