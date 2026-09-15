VIDEO - Mastantuono e quel legame con l'Italia: un viaggio nelle sue origini

Nella gara contro la Fiorentina, Gianluca Busio è uscito a causa di un infortunio. Il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro.

Busio potrebbe ritornare dopo 6-8 settimane di stop, in attesa di capire quali siano gli effettivi tempi di recupero comunicati dalla società.