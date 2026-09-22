La decisione del Venezia sulla posizione di Giovanni Stroppa

Redazione VN
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Nonostante le cinque sconfitte in campionato, il Venezia ha deciso di proseguire con Giovanni Stroppa in panchina. Questa la decisione emersa da parte della società arancioverde dopo i tre giorni di riflessioni. Di seguito la nota pubblicata dal club:

Il mister proseguirà il suo lavoro sulla panchina del Venezia.
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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