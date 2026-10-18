VIDEO - Spalletti show in conferenza: "Non sono nervoso, è simpatia selettiva"

La sconfitta per 3-0 contro il Lecce arrivata questa domenica alle ore 12:30 potrebbe essere decisiva per l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic. Infatti, come viene riportato da Sky Sport, sono ore di grande riflessione in casa bianconera sulla posizione del tecnico tedesco: valutazioni in corso da parte della società friulana che potrebbe decidere di sollevare dal suo incarico Runjaic. Non saranno prese decisioni a caldo, ma le valutazioni sul futuro sono ormai cominciate. Riflessioni in corso, dunque, visti i soli 4 punti in classifica rimediati fino a questo momento e la gara di settimana prossima contro il Milan.