Dopo la netta sconfitta interna contro la Roma, è arrivata la decisione in casa Udinese
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Dopo la netta sconfitta interna contro la Roma, è arrivata la decisione in casa Udinese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club friulano ha esonerato Kosta Runjaic. Il successore scelto per la panchina bianconera sembra, a questo punto, sempre più Paolo Zanetti, ex tecnico di Verona ed Empoli che dovrebbe fare il suo esordio in panchina nella sfida contro il Venezia prevista per venerdi alle 20.45.
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