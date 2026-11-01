Dopo la netta sconfitta interna contro la Roma, è arrivata la decisione in casa Udinese

Redazione VN
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Dopo la netta sconfitta interna contro la Roma, è arrivata la decisione in casa Udinese. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, il club friulano ha esonerato Kosta Runjaic. Il successore scelto per la panchina bianconera sembra, a questo punto, sempre più Paolo Zanetti, ex tecnico di Verona ed Empoli che dovrebbe fare il suo esordio in panchina nella sfida contro il Venezia prevista per venerdi alle 20.45.

Runjaic

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