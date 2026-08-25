L'Udinese ha iniziato il campionato con un buon pareggio contro il Como. La squadra bianconera ha cambiato poco rispetto allo scorso anno e, al terzo anno sotto la guida di Runjaic, ha un assetto consolidato anche al netto delle due cessioni estive cioè Atta alla Fiorentina e Kristensen all'Atalanta.

Di questo ha parlato Jesper Karlstrom a Udinese Tonight: "Ha fatto bene alla nostra fiducia sapere di poter giocare bene senza Davis (era infortunato, ndr), ma anche senza Atta e senza Kristensen. Questo mostra che abbiamo tanti giocatori pronti. Non è facile dare continuità ad un progetto, ogni stagione devi un po' ricominciare, perché i giocatori cambiano. Siamo però in tanti ad essere qui da tre anni e sappiamo quello che vuole il mister. Per noi è più facile e possiamo mostrarlo anche agli altri giocatori" le parole del capitano bianconero.