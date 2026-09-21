Giovanni Malagò si è espresso sul gesto dei tifosi della Juventus

Redazione VN
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Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, si è espresso in merito ai tifosi della Juventus che si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola:

Dico no a pene collettive. Vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. Da presidente, da appassionato e tifoso mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti perché la Juventus è assolutamente vittima.
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