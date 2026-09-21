Giovanni Malagò si è espresso sul gesto dei tifosi della Juventus
VIDEO VN - Frey su Vanoli: “Ha fatto un’impresa. Sul suo ritorno l’avevo avvertito”
Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, si è espresso in merito ai tifosi della Juventus che si sono voltati di spalle durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola:
Dico no a pene collettive. Vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. Da presidente, da appassionato e tifoso mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti perché la Juventus è assolutamente vittima.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
Galli stravede per Njie: "Barcola e Diomande non sono tanto più forti"
Social
I Commisso tornano in America: "Grazie Firenze, è stato emozionante. A presto!"
Radio e tv
Ag. Dragusin: "E' tornato il giocatore di Genova. Chiellini gli ha dato un consiglio"
Nazionali
Viola in Nazionale - Fagioli, Mastantuono, Dragusin e non solo: gli appuntamenti
Altre di Serie A
Niente rigore per l'Atalanta in casa Juve. Graziani: "Il Var è morto"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti