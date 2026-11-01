La Juventus è tornata alla vittoria in campionato battendo il Napoli
VIDEO - Juventus, Spalletti in bilico? Ecco chi è pronto per prendere il suo posto
Così Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (attesa dalla Fiorentina domenica prossima alle 20:45), a Dazn dopo la vittoria sul Napoli:
Questa vittoria è tutta dei giocatori, hanno retto alla spinta iniziale del Napoli e poi hanno preso in mano la gara, segnando e gestendo la sfida. Poi chi è entrato ha fatto benissimo. Anche stasera abbiamo avuto qualche problema fisico, c'è da tenere botta e sfruttare sempre tutti i cambi, giovedì rigiochiamo. E' un momento così c'è solo da stare tutti uniti, in uno stadio che deve tornare ad essere il nostro fortino. Teniamoci tutti per mano e guardiamo al domani con ottimismo, con faccia tosta, per riguadagnare metri anche dove non ci sono.
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