La crisi dell'Udinese potrebbe portare a un nuovo cambio in panchina in Serie A. La pesante sconfitta per 5-2 contro la Roma ha aggravato ulteriormente la posizione di Kosta Runjaic, con la società friulana che sta valutando il futuro dell'allenatore tedesco. Una situazione da seguire con attenzione anche in ottica Fiorentina, visto che i bianconeri condividono con i viola la lotta nelle zone basse della classifica.

Nel post partita Runjaic non ha nascosto la propria amarezza per la prestazione della squadra, soprattutto per quanto mostrato nella prima frazione: "Il nostro primo tempo è stato imbarazzante a livello difensivo. Abbiamo concesso reti troppo facili. È stata una serata no, abbiamo conseguito un brutto risultato. Adesso comunque abbiamo tempo per preparare la prossima partita a Venezia, resto fiducioso su come invertire la rotta".

Il tecnico sa però che la sua posizione è tutt'altro che salda. Interrogato sulla possibilità di un esonero, ha ammesso: "So bene che potrebbe cambiare la situazione già dalla prossima gara, ma non sta a me deciderlo». Una dichiarazione che lascia alla dirigenza friulana ogni responsabilità sulla scelta relativa alla guida tecnica."

I POSSIBILI SOSTITUTI DI RUNJAIC

Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi per un eventuale avvicendamento. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato SkySport tra i profili valutati dall'Udinese ci sarebbero Paolo Zanetti e Roberto D'Aversa. A questi si aggiunge Francesco Calzona, indicato dall'esperto di mercato Nicolò Schira tra le candidature prese in considerazione dalla società friulana.

Saranno dunque ore di riflessione in casa Udinese, con il futuro di Runjaic ancora da definire. La prossima trasferta contro il Venezia potrebbe rappresentare un appuntamento importante, ma la decisione della dirigenza potrebbe arrivare anche prima.