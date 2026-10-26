Le ultime in casa Sassuolo in vista delle sfida a Lazio e Fiorentina: capitan Berardi ai box? Ecco le probabili scelte di Aquilani
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Settimana di scelte delicate per l'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani in vista del difficile impegno casalingo contro la Lazio capolista di Gennaro Gattuso. Il tecnico neroverde è chiamato a gestire le energie della rosa in un momento di forte pressione, caratterizzato da un solo punto raccolto nelle ultime quattro uscite di campionato.
Dubbio Berardi e le scelte di Aquilani
Il nodo principale in casa emiliana riguarda le condizioni di Domenico Berardi: l'allenatore valuta se concedere un turno di riposo al capitano dal primo minuto, lanciando Volpato al suo posto nel tridente offensivo. Nel reparto avanzato si prefigura il rientro da titolare Laurienté e Esposito, reduci dalle panchine nella trasferta di Como.
A centrocampo crescono le quotazioni di Lipani per affiancare Matić e Thorstvedt, con Adzic e Bakola al momento più defilati nelle gerarchie per una maglia dal 1' in ottica anche del prossimo impegno contro la Fiorentina.
Il match del Mapei Stadium contro la capolista rappresenterà il banco di prova antecedente all'impegno casalingo del prossimo 2 novembre, quando il Sassuolo ospiterà la Fiorentina per la gara valida per il turno successivo di Serie A.
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