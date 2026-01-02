Sarri torna in campo dopo l’operazione al cuore. Sarà presente contro i viola

Maurizio Sarri torna in campo dopo l'operazione al cuore: l'intervento di ablazione è riuscito e il tecnico della Lazio sarà regolarmente in panchina contro la Fiorentina

Il 2026 della Lazio riparte da una certezza fondamentale: Maurizio Sarri. Dopo il delicato intervento chirurgico, il tecnico toscano ha ripreso saldamente il comando delle operazioni a Formello, pronto a guidare i biancocelesti nella delicata sfida di mercoledì prossimo contro la Fiorentina.

Tutto era iniziato poco dopo Natale, quando un riscontro di fibrillazione atriale aveva reso necessario un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. Un’operazione eseguita presso il Policlinico Tor Vergata che, come confermato dai comunicati ufficiali del club, ha avuto esito positivo. Nonostante la natura delicata del trattamento, il recupero è stato record: Sarri non ha perso tempo e, non appena ha ricevuto il via libera dai medici, è tornato a calpestare l’erba del centro sportivo.

Niente conferenza col Napoli, ma contro la Viola ci sarà — La società ha celebrato il ritorno del proprio allenatore postando sui social le prime immagini di Sarri sul campo: cappellino e fischietto al collo, l'immagine di chi non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sebbene per la gara contro il Napoli sia stato deciso di saltare il consueto appuntamento con la stampa, la sua presenza in panchina non è in discussione. Ancor più certa è la sua partecipazione al match contro la Fiorentina, una sfida che per Sarri – toscano di nascita e fiorentino d'adozione – conserva sempre un sapore particolare.