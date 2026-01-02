Cuesta: “La vittoria con la Fiorentina ci ha lasciato voglia di fare bene”

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa prima della gara con il Sassuolo. Ecco le sue parole sulla gara vinta con la Fiorentina:
Ci ha trasmesso grande motivazione per proseguire nel nostro cammino, anche perché il passato non si può cancellare. In altre occasioni abbiamo cercato continuità nei risultati senza riuscirci. Sono però certo che domani scenderemo in campo con il massimo della cura e della concentrazione, con carattere per imporre il nostro gioco e con tutta la determinazione necessaria per provare a toglierci delle soddisfazioni.
