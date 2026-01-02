A nove giorni dalla Fiorentina, il Milan ha il suo bomber. Ufficiale Fullkrug

Viola News
Il bomber tedesco arriva dal West Ham
Redazione VN

Mancano pochi giorni alla super sfida fra Fiorentina e Milan in programma la prossima settimana. I rossoneri, nel frattempo, mettono in casa il nuovo centravanti. Si tratta di Fullkrug, attaccante tedesco che arriva in prestito dal West Ham. Lo ha annunciato lo stesso club lombardo con una nota ufficiale:

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC. Niclas Füllkrug indosserà la maglia numero 9.

