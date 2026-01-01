Tra una settimana Lazio-Fiorentina. Sarri costretto a salutare un big

E' praticamente fatta per il trasferimento al West Ham di Valentin Castellanos. Manca solo l'ufficialità, ma la Lazio sta per privarsi del suo centravanti per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Arrivano conferme sullo scambio di documenti in corso tra i biancocelesti e il club londinese, pronto ad abbracciare il Taty per provare a tirarsi fuori dai bassifondi della Premier League.
La Lazio perde Castellanos, diretto al West Ham per una cifra vicina ai 30 milioni
Dalla cessione dell'argentino, ad esultare sarà anche il New York City Fc, che incassa una cifra di 4,5 milioni. Chi esulta meno sarà invece Maurizio Sarri, che perde il suo centravanti titolare. Non sarà lui a guidare l'attacco biancoceleste il 7 gennaio all'Olimpico contro la Fiorentina.
