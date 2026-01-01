Tra una settimana Lazio-Fiorentina. Sarri costretto a salutare un big

E' praticamente fatta per il trasferimento al West Ham di Valentin Castellanos. Manca solo l'ufficialità, ma la Lazio sta per privarsi del suo centravanti per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Arrivano conferme sullo scambio di documenti in corso tra i biancocelesti e il club londinese, pronto ad abbracciare il Taty per provare a tirarsi fuori dai bassifondi della Premier League.