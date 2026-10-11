Lo sfogo dell'allenatore della Roma sull'espulsione di Malen arrivata ad inizio secondo tempo della gara contro il Como
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L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Como, dopo essere rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Malen ad inizio secondo tempo. Queste le sue parole:
Espulsione di Malen corretta? Non lo so, va bene. C'è un fallo ripetuto su Malen. Dire che faccia un gioco violento è veramente difficile da sostenere. Ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto e ha toccato la palla: quello che è brutto è il salto, ma non c'è l'intenzionalità di far male. Non è nelle sue corde. Un episodio che ha imbruttito la partita. Fermando il fotogramma è facile da giudicare, il calcio però è fatto di azioni: in questo modo si può giustificare tutto. In questa occasione non c'è nessuna volontà e nessuna determinazione a far male. Sarebbe ora di smetterla con i fotogrammi, falsificano la realtà e da quest'anno si vede un calcio più vero. Perfavore, non torniamo indietro con questi fotogrammi assurdi.
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