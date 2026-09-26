Al rientro dalla sosta la Fiorentina troverà il Genoa, chiamato a trovare risposte che tardano ad arrivare. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, i giocatori arrivati in estate ancora non hanno espresso il loro reale valore, per questo è presto per esprimere dei giudizi.

Genoa-Fiorentina, incognita Sow

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, così come i suoi connazionali, sembra non aver trovato una forma fisica ottimale dopo il Mondiale. Oltre a ciò, De Rossi deve anche delineare la questione ruolo: Sow è una mezzala e l’inserimento senza palla rappresenta una delle sue qualità migliori, ma finora questa caratteristica non si è vista. Il sistema di gioco sembra non esaltare le sue peculiarità.