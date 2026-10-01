Amichevole internazionale per il Genoa di Daniele De Rossi, in questa lunga sosta causata dagli impegni delle Nazionali. La compagine ligure è volata verso la Romania e la capitale del Pase nell'est europeo per affrontare nella giornata di domani il Rapid Bucarest. Una partita comunque importante e che dovrà far capire al tecnico romano lo stato di forma della sua squadra, attualmente al penultimo posto della classifica di Serie A con un solo punto ottenuto.

Le valutazioni dell'ex capitano della Roma non saranno comunque semplici, considerando i tantissimi assenti, tra i giocatori chiamati nelle rispettive Nazionali e gli infortunati. Nel primo caso parliamo di Ostigard, Puczka, Mitaj, Ellertsson, Otoa, Vasquez, Wiafe, Puczka, Mitaj, Ellertsson, Sow e Osmajic, mentre fermi ai box ci sono Meichtry, Havel, Venturino e Nuredini. Praticamente una squadra ed ecco perché nella spedizione rossoblù sono stati inclusi diversi giovani della Primavera.