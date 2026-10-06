Con la fine degli impegni di ottobre legati alle partite di Nations League (e non solo) delle varie Nazionali, anche Daniele De Rossi può tirare un sospiro di sollievo. Lui, che in pratica ha trascorso le ultime due settimane ad allenare mezza Primavera del Genoa, considerando i tanti ragazzi (nove) della formazione giovanile aggregati alla Prima Squadra per sopperire alle varie assenze. Già nella giornata odierna ci sono stati i primi ritorni al centro sportivo rossoblù: Ostigard, Wiafe, Ellertsson e Osmajic.

Domani rientreranno tutti gli altri ed a quel punto De Rossi potrà iniziare a fare sul serio in vista del match fondamentale contro la Fiorentina, in programma sabato alle 15. Fondamentale per il Genoa, certo, che ancora non ha ingranato in campionato con un solo punto ottenuto in cinque giornate, ma anche per lo stesso tecnico romano, per il quale si parla anche di un possibile esonero in caso di risultato negativo, dopo comunque il discreto rendimento nella passata stagione.