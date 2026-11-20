Raffaele Palladino usa il pugno duro con Heggem. Il difensore norvegese non sarà infatti convocato per la sfida del Bologna contro l’Udinese, conseguenza delle dichiarazioni rilasciate durante la sosta con la Nazionale. Heggem aveva manifestato il proprio malumore per il poco spazio trovato nelle ultime settimane, arrivando anche ad aprire alla possibilità di lasciare il club a gennaio.

In conferenza stampa Palladino ha spiegato di aver già parlato con il giocatore: “Alcune sue parole sono state strumentalizzate, ma allo stesso tempo le ho trovate esagerate. Per domenica non verrà convocato”. Il caso, però, dovrebbe chiudersi qui: il tecnico ha infatti chiarito che da martedì Heggem tornerà regolarmente a disposizione del gruppo. Una scelta forte, dunque, più come messaggio interno che come rottura definitiva.