Il centrocampista del Napoli dovrà fermarsi per un lungo periodo a causa di un infortunio
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La sensazione è che lo stop possa essere di almeno 3-4 settimane. Vergara rischia quindi di restare indisponibile per circa un mese. Una tegola per Allegri, che difficilmente potrà contare sul centrocampista alla ripresa del campionato dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Frosinone.
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