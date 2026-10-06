Il centrocampista del Napoli dovrà fermarsi per un lungo periodo a causa di un infortunio

Redazione VN
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Antonio Vergara dovrà fermarsi ai box. Il centrocampista del Napoli, impegnato ieri sera con la Nazionale italiana nella sfida vinta a Bologna contro la Turchia, ha accusato un problema al polpaccio che ha richiesto ulteriori accertamenti. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Per il giocatore è già iniziato il percorso riabilitativo, mentre i tempi precisi per il rientro saranno stabiliti nelle prossime settimane.

La sensazione è che lo stop possa essere di almeno 3-4 settimane. Vergara rischia quindi di restare indisponibile per circa un mese. Una tegola per Allegri, che difficilmente potrà contare sul centrocampista alla ripresa del campionato dopo la sosta, quando il Napoli affronterà il Frosinone.

SSC Napoli v ACF Fiorentina - Serie A

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