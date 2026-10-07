Arrivano notizie incoraggianti per Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni di campionato. Il tecnico del Napoli ritrova infatti Scott McTominay, costretto a uno stop forzato a causa di un problema cardiaco.

Come evidenziato dalle rilevazioni di Sky Sport, il centrocampista scozzese ha superato i controlli medici programmati ottenendo l'idoneità sportiva agonistica, passaggio obbligato per tornare a calpestare il campo da gioco.

Il percorso di recupero dopo l'ablazione

Il periodo di stop era iniziato lo scorso otto settembre, data in cui il centrocampista si era sottoposto a un intervento di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital per risolvere una lieve aritmia benigna. Smaltita la fase post operatoria e svolto del lavoro atletico personalizzato al centro sportivo di Castel Volturno, il giocatore ha finalmente ricevuto il via libera definitivo.