VIDEO - Gnonto: "La mia sfida con Ndour e il ribaltone Vanoli"

Il Napoli continua a preparare la sfida contro la Fiorentina. Gli azzurri saranno di scena domenica alle 12.30 al Franchi, dove affronteranno la squadra di Paolo Vanoli, e questa mattina hanno svolto una nuova seduta di allenamento. Ecco il report medico:

SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Anguissa ha svolto una sessione personalizzata in palestra e in campo.