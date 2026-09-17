Seduta mattutina per gli uomini di Allegri
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Il Napoli continua a preparare la sfida contro la Fiorentina. Gli azzurri saranno di scena domenica alle 12.30 al Franchi, dove affronteranno la squadra di Paolo Vanoli, e questa mattina hanno svolto una nuova seduta di allenamento. Ecco il report medico:
SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Nella seduta mattutina di oggi il gruppo ha effettuato riscaldamento e lavoro tecnico-tattico. Anguissa ha svolto una sessione personalizzata in palestra e in campo.
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