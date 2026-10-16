Napoli, è caso De Bruyne: lite tattica con Allegri a Villarreal. Il belga va verso la panchina per la sfida col Venezia.
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In soli tre giorni Kevin De Bruyne è passato dal ruolo di trascinatore del Napoli contro il Frosinone a quello di caso tattico dopo la trasferta di Champions League contro il Villarreal. Schierato a centrocampo per rinforzare il reparto, il belga non ha rispettato le consegne difensive impartite da Massimiliano Allegri, dando vita a continui scambi verbali in campo in cui il tecnico gli chiedeva di mantenere la posizione mentre lui continuava a portare un pressing isolato sugli avversari.
Come conseguenza diretta, secondo quanto riporta Sportmediaset, De Bruyne partirà dalla panchina nella prossima sfida di campionato a Venezia. L'allenatore toscano ha infatti intenzione di rivoluzionare l'undici titolare per garantire la tenuta difensiva a lui tanto cara, affidando le chiavi della mediana alla coppia formata da Lobotka e Gilmour.
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