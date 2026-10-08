Saelemaekers sarà costretto a un lungo stop a causa di un'operazione alla caviglia
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Alexis Saelemaekers sarà costretto a un lungo stop a causa di un'operazione alla caviglia destra alla quale dovrà sottoporsi. Questo il comunicato del Milan:
Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato.
I tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 4 mesi. Il giocatore rossonero starà fuori fino a 2027 inoltrato, forse fino a metà febbraio. A meno di sorprese Saelemaekers salterà la sfida contro la Fiorentina, in programma a gennaio.
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